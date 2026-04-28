Leo Club Spezia | nuovo vertice e progetti pronti per l’estate

Durante l'assemblea del 24 aprile, il Leo Club Spezia ha eletto un nuovo presidente. La nomina riguarda un membro già attivo all’interno del club, che assumerà il ruolo di vertice per il prossimo periodo. Sono stati presentati anche i progetti in programma per l’estate, destinati a coinvolgere i giovani e a promuovere iniziative di volontariato. La riunione ha visto la partecipazione di diversi soci e ha segnato l’avvio di una nuova fase per il club.

? Cosa sapere Lorenzo Ghirri nominato presidente del Leo Club Golfo della Spezia durante l'assemblea del 24 aprile.. Il nuovo vertice avvia progetti sociali e una serata di beneficenza per l'estate spezzina.. Il 24 aprile scorso, l’assemblea dei soci del Leo Club Golfo della Spezia ha sancito la nomina di Lorenzo Ghirri come nuovo presidente della sezione giovanile dei Lions Clubs International. La decisione, presa all’unanimità, traccia una nuova linea per il gruppo, che vedrà anche un riassetto dei ruoli interni con Giacomo Ciuffardi pronto a diventare vice-presidente e Ylenia Romanazzi che passerà dal ruolo di vice-presidente a quello di Advisor Leo per il coordinamento con i Lions.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leo Club Spezia: nuovo vertice e progetti pronti per l’estate Notizie correlate Leo Club Terni, serata dedicata alla cucina tipica turca: “Ponti culturali e progetti di solidarietà”Il profumo delle spezie ottomane e il calore dell’ospitalità umbra uniti in un abbraccio ‘virtuale’. Nuovo corso in Atm: Malagone e Marinali pronti al verticeIl rinnovo della governance di Atm si concluderà ufficialmente il 30 aprile, con i giochi per le nuove cariche che vedono protagonisti profili...