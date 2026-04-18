Il processo di rinnovo della governance di Atm si sta avvicinando alla conclusione, prevista per il 30 aprile. Le prossime nomine coinvolgeranno figure tecniche e manageriali di rilievo, con l’obiettivo di definire la nuova guida dell’azienda. Le procedure sono in corso e le nomine sono attese nei prossimi giorni, segnando un cambio importante nella gestione dell’azienda di trasporto pubblico.

Il rinnovo della governance di Atm si concluderà ufficialmente il 30 aprile, con i giochi per le nuove cariche che vedono protagonisti profili tecnici e manageriali di alto rilievo. Le indiscrezioni in uscita suggeriscono che nel nuovo consiglio d’amministrazione entreranno due figure chiave, tra cui spicca la possibile nomina di Christian Malagone come amministratore delegato e direttore generale al posto di Alberto Zorzan, mentre Barbara Marinali sarebbe destinata alla presidenza al posto di Maria Ghezzi. I profili in campo e le dinamiche di Palazzo Marino. Le trattative per i nuovi incarichi nell’azienda del trasporto pubblico milanese stanno delineando una struttura che vede un forte legame con l’amministrazione comunale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo corso in Atm: Malagone e Marinali pronti al vertice

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