Amministrative 2026 l' accordo sulla carta c' è | Lillo Sodano candidato sindaco del Centrodestra

Lillo Sodano sarà il candidato sindaco del Centrodestra alle prossime elezioni amministrative del 2026, a causa di un accordo formale tra le forze politiche. La decisione è arrivata dopo settimane di negoziati e si basa su un’intesa scritta, nonostante alcune divergenze emerse durante i confronti interni. Domani a Palermo, i rappresentanti dei partiti si riuniranno per ufficializzare la candidatura e pianificare le strategie. La scelta di Sodano mira a rafforzare l’unità del centrodestra in vista delle sfide elettorali.

Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto durante l’incontro in programma domani a Palermo, il nominativo sul quale la coalizione in maniera unitaria punterà è stato trovato L’accordo c’è, almeno sulla carta. Il Centrodestra si presenterà unito al vertice sulle prossime elezioni amministrative in programma domani a Palermo. In questi giorni ci sono stati incontri e chiarimenti e, alla fine, è stato trovato un accordo di massima: si va tutti insieme. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto durante l’incontro, il candidato sindaco unitario della coalizione sarà l’ex sindaco ed ex senatore Calogero, “Lillo”, Sodano.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

