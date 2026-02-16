Omicidio dei tre cacciatori a Messina l’indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio
L’indagato ha ammesso di aver partecipato alla sparatoria che ha ucciso tre cacciatori a Messina, il 28 gennaio scorso, durante una lite nel bosco di Montagnagrande. Dopo aver inizialmente confessato, ha deciso di non rispondere più alle domande degli inquirenti. La sua testimonianza, però, si è rivelata parziale e confusa, lasciando molte domande senza risposta.
