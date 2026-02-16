Messina | omicidio dei tre cacciatori l' indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio' **

L’uomo accusato dell’omicidio dei tre cacciatori ha ammesso di essere presente e di aver partecipato alla sparatoria, ma poi ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. La sua dichiarazione, rilasciata durante un interrogatorio, ha aggiunto un dettaglio: si trovava nel bosco di Montagnagrande nel giorno della tragedia, senza però specificare il suo ruolo preciso. La sua scelta di non parlare più ha lasciato gli investigatori senza chiarimenti definitivi sulla dinamica dell’accaduto.

Palermo, 16 feb. (Adnkronos) - “Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria”. Colpo di scena nel giallo sull'omicidio dei tre cacciatori uccisi il 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande, nel messinese. A confessare di avere partecipato alla mattanza in cui sono stati uccisi i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto e Antonio Gatani, 82 anni di Patti, è l'unico indagato, bracciante agricolo 52 enne che, però, da quel momento ha scelto il silenzio. L'uomo, A.S., dopo avere detto agli inquirenti, da persona informata dei fatti, quindi senza la presenza di un legale, di essere stato lì quella mattina del triplice omicidio, al momento della interruzione della sit (sommarie informazioni testimoniali), per procedere con un legale, perché iscritto nel registro degli indagati, ha deciso di chiudersi in silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Un amico del cacciatore più anziano è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario.

Tre cacciatori sono morti nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina.

