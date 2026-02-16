**Messina | omicidio dei tre cacciatori l' indagato fa parziali ammissioni e poi sceglie il silenzio' **
L’uomo accusato dell’omicidio dei tre cacciatori ha ammesso di essere presente e di aver partecipato alla sparatoria, ma poi ha scelto di non rispondere alle domande degli inquirenti. La sua dichiarazione, rilasciata durante un interrogatorio, ha aggiunto un dettaglio: si trovava nel bosco di Montagnagrande nel giorno della tragedia, senza però specificare il suo ruolo preciso. La sua scelta di non parlare più ha lasciato gli investigatori senza chiarimenti definitivi sulla dinamica dell’accaduto.
Palermo, 16 feb. (Adnkronos) - “Quella mattina ero lì e ho partecipato alla sparatoria”. Colpo di scena nel giallo sull'omicidio dei tre cacciatori uccisi il 28 gennaio nel bosco di Montagnagrande, nel messinese. A confessare di avere partecipato alla mattanza in cui sono stati uccisi i fratelli Davis Pino, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto e Antonio Gatani, 82 anni di Patti, è l'unico indagato, bracciante agricolo 52 enne che, però, da quel momento ha scelto il silenzio. L'uomo, A.S., dopo avere detto agli inquirenti, da persona informata dei fatti, quindi senza la presenza di un legale, di essere stato lì quella mattina del triplice omicidio, al momento della interruzione della sit (sommarie informazioni testimoniali), per procedere con un legale, perché iscritto nel registro degli indagati, ha deciso di chiudersi in silenzio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
C’è un indagato per la morte dei tre cacciatori in provincia di Messina
Un amico del cacciatore più anziano è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario.
Messina, tre cacciatori morti: c’è un indagato
Tre cacciatori sono morti nei boschi di Montagnareale, in provincia di Messina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La strage dei cacciatori: venti giorni di un giallo dai tanti punti oscuri; I cacciatori uccisi nel bosco, sotto esame armi e stivali del quarto uomo; Commozione ai funerali dei tre cacciatori uccisi a Montagnareale; I tre cacciatori morti sui Nebrodi, è il giorno dei funerali.
C’è un indagato per la morte dei tre cacciatori in provincia di MessinaUn amico del più anziano dei tre cacciatori è indagato per omicidio volontario, e ci sono ancora molte cose che non tornano ... ilpost.it
Chi ha sparato a chi? Il rebus dei tre cacciatori uccisi a Messina. Un quarto uomo al test dello stubDue fratelli giovani e un anziano trovati morti nel bosco dei Nebrodi: non si conoscevano. Svolta nelle indagini: indagato un amico dell’82enne. C’era anche lui quel giorno ma agli inquirenti ha racco ... quotidiano.net
Omicidio Pappalardo, rigettata la perizia psichiatrica La Corte d’Assise di Messina respinge la richiesta di perizia per il figlio imputato. Leggi la notizia su TelespazioPlay https://www.telespazioplay.com/post/omicidio-pappalardo-i-giudici-rigettano-perizia - facebook.com facebook