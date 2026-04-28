legalizziamola bonelli tira marijuana con fedez

Durante un episodio del Pulp Podcast, un deputato di Avs ha fatto una gag che ha attirato l’attenzione, tirando marijuana in modo simbolico. L’atto è stato accompagnato da una richiesta di legalizzazione della sostanza, condivisa pubblicamente durante la registrazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa azione, che si inserisce in un dibattito più ampio sulla regolamentazione delle droghe leggere nel paese.

Un tiro in video per dire: legalizzate la marijuana. E’ la gag del deputato di Avs Angelo Bonelli ospite del Pulp Podcast di Fedez. Nel video, Fedez prepara quella che ha tutte le apparenze di una canna: “Un onorevole che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana. onore a Bonelli”, dice Fedez. E Bonelli: “Sì, legalizziamola. La più grande patrimoniale che si può fare contro le mafie è proprio legalizzare l’erba” A quel punto, Fedez fa fare un tiro a Bonelli: “A lei. un bel tirone”. E poi, dopo che Bonelli ha accettato, Fedez scherza: “E adesso Bonelli va a Porta Porta”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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