Gaza ospedale sotto assedio | Medici senza Frontiere denuncia Hamas | milizie e traffico d’armi

Medici senza Frontiere ha deciso di sospendere le attività non urgenti all’ospedale Nasser di Khan Younis, in risposta alle incursioni armate e alle intimidazioni di Hamas, che controlla la zona. La decisione arriva dopo che gruppi armati hanno fatto irruzione nel nosocomio, minacciando medici e pazienti e creando un clima di paura. Un operatore ha riferito che alcune ambulanze sono state fermate e controllate in modo aggressivo, rendendo difficile il trasporto di persone bisognose di cure.

Secondo il comunicato, le violenze sono aumentate dopo l'inizio del cessate il fuoco nella Striscia, annunciato il 13 ottobre scorso dall'allora presidente americano Donald Trump.