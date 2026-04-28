Lecce donna travolta da un furgone | lesioni cerebrali dopo l’urto

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 71 anni è stata investita da un furgone a Campi Salentina martedì 28 aprile. Dopo l’incidente, è stata trasportata in ospedale e ha riportato lesioni cerebrali. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sta raccogliendo testimonianze dei presenti. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna o sulle circostanze che hanno portato all’investimento.

?? Cosa sapere Una donna di 71 anni viene investita da un furgone a Campi Salentina martedì 28 aprile. La paziente è ricoverata al Vito Fazzi di Lecce con lesioni cerebrali multiple. Una donna di 71 anni è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce dopo essere stata investita da un furgone Fiat Ducato in via della a Campi Salentina, intorno alle ore 13 di questo martedì 28 aprile. Il brutto episodio si è consumato nel primo pomeriggio, trasformando una normale attività .🔗 Leggi su Ameve.eu

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