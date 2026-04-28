Lecce donna travolta da un furgone | lesioni cerebrali dopo l’urto

Una donna di 71 anni è stata investita da un furgone a Campi Salentina martedì 28 aprile. Dopo l’incidente, è stata trasportata in ospedale e ha riportato lesioni cerebrali. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sta raccogliendo testimonianze dei presenti. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della donna o sulle circostanze che hanno portato all’investimento.

?? Cosa sapere Una donna di 71 anni viene investita da un furgone a Campi Salentina martedì 28 aprile. La paziente è ricoverata al Vito Fazzi di Lecce con lesioni cerebrali multiple. Una donna di 71 anni è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce dopo essere stata investita da un furgone Fiat Ducato in via della a Campi Salentina, intorno alle ore 13 di questo martedì 28 aprile. Il brutto episodio si è consumato nel primo pomeriggio, trasformando una normale attività .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, donna travolta da un furgone: lesioni cerebrali dopo l’urto Notizie correlate Leggi anche: Travolta da un furgone, Lucia muore dopo tre giorni di calvario Morta dopo due mesi in ospedale la donna travolta da un’autoPistoia, 23 febbraio 2026 – Una battaglia durata due mesi, conclusasi purtroppo nel peggiore dei modi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Mamma travolta e uccisa dal Frecciarossa Lecce-Milano: dramma sui binari, lascia un figlio piccolo; Dramma sui binari: donna travolta e uccisa dal Frecciarossa; Lecce, espugnare Verona per staccare la Cremonese (ko a Napoli). Di Francesco rilancia Gandelman; Camerano, donna travolta dal Frecciarossa Lecce Milano muore sui binari. Mamma travolta e uccisa dal Frecciarossa Lecce-Milano: dramma sui binari, lascia un figlio piccoloUna tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Camerano. Ieri mattina una donna di 48 anni è stata travolta e uccisa dal Frecciarossa Lecce-Milano in transito nei pressi ... leggo.it Donna morta travolta da un treno sui binari tra Loreto e Varano. Disagi e ritardi, circolazione tornata regolare dopo due oreUna donna è morta dopo essere stata investita sulla linea Pescara - Ancona: circolazione sospesa tra Loreto e Varano dalle ore 11.30 ... msn.com È accaduto ieri sera a Porto Cesareo (Lecce), la bambina è stata ferita al polpaccio e non è in gravi condizioni ma resta ricoverata - facebook.com facebook La Procura di Lecce ha accolto l'istanza della famiglia di Roberta Martucci, la 28enne salentina scomparsa nel nulla il 20 agosto del 1999 da Torre San Giovanni, marina di Ugento, di accesso ai vecchi fascicoli d'indagine sulla scomparsa. #ANSA x.com