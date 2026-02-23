Morta dopo due mesi in ospedale la donna travolta da un’auto

Una donna ha perso la vita dopo due mesi in ospedale, a causa delle ferite riportate in un incidente stradale. La donna è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada, e le sue condizioni sono peggiorate nel tempo. I medici hanno fatto tutto il possibile, ma le lesioni si sono rivelate troppo gravi. La famiglia si prepara a ricordarla con un momento di raccoglimento nel quartiere.

Pistoia, 23 febbraio 2026 – Una battaglia durata due mesi, conclusasi purtroppo nel peggiore dei modi. È morta oggi la donna di 41 anni rimasta coinvolta in un grave incidente stradale lo scorso 29 dicembre sulla Statale Fiorentina, nel tratto compreso tra Ponte alla Pergola e Bottegone. A causa delle gravissime ferite riportate, era stata ricoverata in terapia intensiva all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove è deceduta nelle ultime ore. Era in bici, è stata travolta da un’auto. L’incidente si era verificato intorno all’una nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 dicembre. La 41enne stava percorrendo la strada in bicicletta quando è stata investita da un’auto che viaggiava da Bottegone in direzione Pistoia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

