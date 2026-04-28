Lecce crolli e paura alla casa dello studente | Poca sicurezza

A Lecce, studenti fuori sede tornano a segnalare problemi di sicurezza alla residenza universitaria Ennio De Giorgi, nel quartiere Salesiani. Negli ultimi giorni sono stati riscontrati nuovi cedimenti e infiltrazioni che hanno riacceso le preoccupazioni tra gli ospiti della struttura. La situazione ha portato alcuni studenti a vivere momenti di apprensione, mentre le autorità sono state informate dei recenti dissesti che interessano l'edificio.

Nuove infiltrazioni, nuovi cedimenti e ancora paura per diversi studenti fuori sede. La residenza universitaria “Ennio De Giorgi”, nel quartiere Salesiani, torna al centro dell’emergenza sicurezza dopo l’ennesima notte di disagi vissuta da diversi inquilini. Immagini e segnalazioni arrivate dagli studenti raccontano di crolli in diversi punti della struttura, causati da gravi infiltrazioni d’acqua e riconducibili, secondo le prime ricostruzioni, alla rottura di una tubazione al primo piano. L’acqua filtrata nei solai avrebbe infatti compromesso alcune porzioni del controsoffitto, provocandone il cedimento. Sul posto si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati a verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti interessati.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, crolli e paura alla casa dello studente: «Poca sicurezza» Notizie correlate Leggi anche: Sassari, paura alla casa dello studente: 23enne lancia pc in strada, accoltella custode e si getta nel vuoto: grave Alla casa dello studente una mostra per promuovere i giovani artistiUn rinnovato impegno nella promozione e valorizzazione del lavoro di giovani artiste e artisti del territorio, con l’obiettivo di favorire la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: A Lecce necessario sostituire gli 800 alberi di pino: l'assessore annuncia la svolta sul verde; Fughe di gas, boati e crolli: da Monteverde a Piana del Sole un anno di tragiche esplosioni a Roma; Lecce, cinque finali e un tesoro in bilico: salvezza o paracadute?. A Lecce «necessario sostituire gli 800 alberi di pino»: l'assessore annuncia la svolta sul verdeIntanto i crolli continuano: tre giorni fa, paura nella zona 167, con un imponente pino che si è poggiato su uno dei palazzi popolari. lagazzettadelmezzogiorno.it Alberi pericolanti, sulla provinciale 362 grosso esemplare crolla e finisce sull’asfaltoPaura lungo la provinciale che collega Galatina e il capoluogo, nel tratto adiacente al centro abitato di San Cesario di Lecce: fortunatamente, al momento del cedimento, non c’erano veicoli in transit ... lecceprima.it Sono rimasti feriti ma hanno salvato la vita a un uomo di 60 anni che stava per suicidarsi alla periferia di Lecce. Due agenti della Polizia sono intervenuti dopo che l’uomo ha contattato la sala operativa dichiarando di essere deciso a togliersi la vita per poi inte - facebook.com facebook Lecce, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri: "Papà picchia mamma" #lecce x.com