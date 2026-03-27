Sassari paura alla casa dello studente | 23enne lancia pc in strada accoltella custode e si getta nel vuoto | grave

A Sassari, un giovane di 23 anni ha lanciato un computer in strada e poi ha accoltellato un custode di 33 anni presso una residenza universitaria. Successivamente si è gettato nel vuoto ed è ora in condizioni gravissime. Il custode, ferito alla gola, è stato ricoverato in ospedale senza rischiare la vita. La vicenda si è verificata nella casa dello studente della città.

Il 23enne è stato ricoverato in condizioni gravissime e in pericolo di vita. Ricoverato con una ferita alla gola ma non in pericolo di vita il custode 33enne della residenza universitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Giovane spezzino si lancia nel vuoto da 10 metri per fuggire dai carabinieri: è graveLa Spezia, 18 febbraio 2026 – Cerca di sottrarsi a un controllo dei carabinieri, così cade malamente ed è grave. Uno studente accoltella un'insegnante nel Bergamasco. La donna è graveAGI - Una docente di francese di 57 anni è ricoverata in gravi condizioni presso l'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo a seguito di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sassari paura alla casa dello studente... Discussioni sull' argomento Sennori, si barrica nella casa ormai venduta e minaccia il nuovo proprietario: Ammazzo te e i tuoi figli; Con oltre 1.500 visite Sassari è stata la meta più apprezzata in Sardegna per le Giornate Fai di Primavera; Paura a Roma, cade albero e sfonda finestra del liceo Orazio; Lavori per la posa della fibra ottica, la paura dei residenti di Latte Dolce e Santa Maria di Pisa per delle strade già al limite. Grande partecipazione a #Sassari per lo stand dei Vigili del Fuoco: studenti a confronto con professioni, mezzi e attività del Corpo Nazionale - facebook.com facebook Sassari, nuova rete idrica in via IV Novembre: possibili disagi x.com