Alla casa dello studente una mostra per promuovere i giovani artisti

La Casa dello Studente ospita una mostra dedicata ai giovani artisti locali, nata per mettere in luce i loro talenti e farli conoscere al pubblico. La mostra nasce dall’intenzione di sostenere chi sta cercando di affermarsi nel mondo dell’arte, offrendo loro uno spazio espositivo e visibilità. Sono esposte opere di giovani artisti emergenti, tra cui dipinti, sculture e installazioni, che riflettono le tendenze più recenti dell’arte contemporanea.

Un rinnovato impegno nella promozione e valorizzazione del lavoro di giovani artiste e artisti del territorio, con l’obiettivo di favorire la conoscenza e la diffusione dei linguaggi dell’arte contemporanea. Questo il presupposto del progetto espositivo Dittico FVG. Art Booster, promosso dal Centro Iniziative Culturali Pordenone con l’Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, che sarà inaugurato sabato 14 febbraio alle 17.30 alla Galleria Sagittaria di Via Concordia, 7. Questa terza edizione, ultima di un primo ciclo, presenterà le opere del duo Boscolo Rossetto e di Sara Devetta che, pur utilizzando linguaggi diversi – installazioni sonore e luminose da un lato, pittura dall’altro – condividono una riflessione sul tema della luce e uno sguardo attento nei confronti della realtà del quotidiano.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Giovedì 5 febbraio 2026, alla Fondazione Bevilacqua La Masa nella sede della Giudecca, si apre la mostra

Lunedì 22 dicembre è stato inaugurato ad Anagni, presso Casa Barnekow, lo Studio-Atelier di Simona Morelli, una mostra permanente dedicata alle sue opere.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Università, via libera ai lavori della Casa dello Studente Matteo Bottari per oltre 11 milioni; Apre entro l'estate la Casa dello studente di via Gran Sasso, gestione garantita per 12 anni grazie ai fondi Pnrr; Unime: Pubblicata la procedura per l’affidamento dei lavori alla Casa dello studente Matteo Bottari; La Casa dello studente di Chieti pronta per la prossima estate - Piazza Rossetti.

Casa dello studente, l'appello del Pd: Servono coerenza amministrativa e garanzie fino in fondoI Dem plaudono all'obiettivo dell'apertura e al ritorno della funzione originaria di Casa dello studente, ma, ammonisce, l’apertura deve essere completa, strutturale e coerente con il diritto allo st ... chietitoday.it

Chieti presenta la nuova Casa dello Studente46 posti letto, servizi moderni e spazi inclusivi. Finanziamento MUR da 898mila euro e apertura prevista entro il 2026 ... abruzzonews.eu

Studente di Chiavenna accoltellato: torna a casa dopo 11 giorni di ricovero L’aggressione è avvenuta nella notte di domenica 1° febbraio nei pressi della Bocconi. Sfiorata l’arteria polmonare: determinante l’intervento dell’amico e la tempestività dei soccorsi. I facebook