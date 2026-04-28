Lecce accende il Primo Maggio | nelle Cave di Marco Vito arriva Into the Park
Lecce si prepara a celebrare il Primo Maggio con un evento chiamato Into the Park, che si terrà nelle Cave di Marco Vito. L’iniziativa è stata annunciata come un nuovo appuntamento dedicato alla festa dei lavoratori nel Salento. La manifestazione si svolgerà il primo maggio 2026 e mira a diventare un punto fisso per le celebrazioni nella zona.
LECCE – Il Primo Maggio 2026 di Lecce si prepara a cambiare volto con la nascita di Into the Park, un nuovo appuntamento che promette di diventare il punto di riferimento per la festa dei lavoratori nel Salento.Presentata ufficialmente presso l’open space del Comune di Lecce, l’iniziativa nasce.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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