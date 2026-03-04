Leapmotor C10 Awd grande potenza a un prezzo interessante

La Leapmotor C10 AWD è disponibile a 37.900 euro in offerta nella versione full optional, che include tetto in vetro, rivestimenti in pelle e numerose tecnologie. La vettura garantisce un viaggio confortevole e silenzioso grazie alla presenza di due motori elettrici che sviluppano fino a 598 cavalli di potenza. Si tratta di un modello che combina prestazioni elevate con un prezzo competitivo.

Leapmotor è un nome che ad alcuni suonerà nuovo, altri invece lo associano già al marchio Fiat e al gruppo Stellantis. In pochi però oggi lo indentificano in specifici modelli di auto per tipologia o segmenti. Aspetti del tutto normali dal momento che nel 2025, primo anno di reale presenza sul mercato italiano ha immatricolato 7.469 auto, Un dato pazzesco però se rapportato al 2024 quanto le vendite ammontavano a 274 unità con una crescita record quindi del 2625,91%. Dato numerico ancor più interessante se rapportato al resto dei concorrenti visto che si pone leggermente sopra Porsche e Land Rover e subito sotto a marchi come Seat, Lancia e Honda.