Juventus Women quali giocatrici possono rientrare dal prestito

Al termine della stagione, alcune giocatrici della Juventus Women potrebbero tornare dalla formula del prestito. La squadra ha diverse atlete in prestito presso altri club, ma non sono stati ancora resi noti i nomi specifici o le destinazioni. La società sta valutando le possibilità di reintegro in rosa o di nuove destinazioni per le calciatrici coinvolte. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

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