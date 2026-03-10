L’Iran richiama le calciatrici che hanno ottenuto asilo in Australia | Squilibrio emotivo causato da Usa e Israele possono tornare in sicurezza

L’Iran ha richiesto alle calciatrici che avevano ottenuto asilo in Australia di tornare nel paese, sostenendo che il loro stato emotivo fosse compromesso da influenze esterne. Le atlete erano presenti in Australia per partecipare alla Coppa d’Asia prima di chiedere protezione internazionale. La richiesta di rientro è stata ufficializzata dalle autorità iraniane.

L’Iran ha chiesto il rientro in patria delle calciatrici che avevano sfidato il regime chiedendo e ottenendo asilo politico in Australia, dove si trovavano per disputare la Coppa d’Asia. L’ufficio del procuratore generale di Teheran ha dichiarato che le atlete avrebbero agito in uno stato di « squilibrio emotivo » e che ora possono tornare in Iran «in pace e sicurezza», nell’«amorevole abbraccio delle autorità». La richiesta, dal sapore di minaccia, è stata diffusa attraverso una nota ufficiale della magistratura iraniana. «Alcune giocatrici della nostra laboriosa squadra di calcio femminile, figlie di questa terra, involontariamente e sotto... 🔗 Leggi su Open.online

