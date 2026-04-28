Durante la Prima Guerra Mondiale, l’Italia entrò in conflitto nel 1915 contro l’Impero Austro-Ungarico. Per cercare di ottenere il Trentino, l’esercito italiano avanzò anche nella Valle Camonica, dove furono costruite numerose trincee e fortificazioni. Questi interventi rappresentarono un elemento chiave nel fronte italiano, segnato da profonde opere difensive e attacchi lungo il fronte montano.

L’Italia entrò nella Prima Guerra Mondiale nel 1915, combattendo contro l’Impero Austro-Ungarico. Per tentare di conquistare il Trentino, l’esercito italiano attaccò anche attraverso la Valle Camonica, utilizzando un complesso sistema di trincee e fortificazioni. Le trincee erano fossati scavati nel terreno e rappresentavano una delle principali opere di difesa della guerra. Si trattava di corridoi interrati profondi circa due metri, spesso costruiti a zig-zag per impedire che il fuoco nemico potesse colpire l’intera linea in caso di sfondamento. Le postazioni erano protette da reticolati di filo spinato e dotate di mitragliatrici per la difesa.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le trincee raccontano la Grande guerra

FORRA del LUPO: LA TRINCEA NASCOSTA della PRIMA GUERRA MONDIALE

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