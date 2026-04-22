Macfrut 2026 i ministri di Libano e Siria raccontano come la guerra devasta le produzioni agricole

Durante Macfrut 2026, i ministri di Libano e Siria hanno condiviso le difficoltà che il conflitto ha portato alle loro produzioni agricole. Nel corso di un confronto istituzionale, si sono concentrati sulle strategie adottate e sul ruolo delle cooperative tra i paesi. Entrambi hanno descritto come la guerra abbia inciso sulla produzione e sulla distribuzione dei prodotti agricoli nelle rispettive nazioni.

Un confronto istituzionale dedicato alle strategie agricole e al cooperativismo tra Stati, fondato sul racconto dell’esperienza di Libano e Siria. Il dibattito dal titolo ‘Coltivare cooperazione: strategie agricole e cooperativismo per la resilienza del Mediterraneo’, tenutosi nel tardo.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Tutto pronto per Macfrut 2026, nella prima giornata i ministri dell’Agricoltura di Italia, Libano e SiriaTutto pronto per Macfrut, fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta, al via martedì 21 aprile fino a giovedì 23. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tutto pronto per Macfrut 2026, nella prima giornata i Ministri dell’Agricoltura di Italia, Libano e Siria; Boom internazionale a Macfrut 2026. In Fiera anche i ministri di Libano e Siria; Fiere: inaugurata a Rimini Macfrut 2026 con il ministro Lollobrigida?; Agenda del 21 aprile 2026. Macfrut 2026, l’ortofrutta italiana alla conquista dei mercati mondialiIl Ministro Lollobrigida inaugura la 43esima edizione a Rimini: record di presenze internazionali e export in crescita del 38% ... forli24ore.it Lollobrigida inaugura Macfrut a Rimini: Più di una fiera, ponte tra mercati e PaesiOltre a quello italiano, presenti anche i ministri di Camerun, Libano, Senegal, Siria. altarimini.it Secondo l’Osservatorio Ismea Niq presentato al MacFrut di Rimini, i consumi crescono sia a valore che in volume - facebook.com facebook Macfrut, su il sipario Bene le presenze dall'estero e focus su export. L’ortofrutta cresce, ma pesano costi, clima e carenza di manodopera. Innovazione e sostegni al centro #macfrut #ortofrutta @MacfrutFiera @raffaelaqu x.com