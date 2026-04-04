Entrare in un supermercato può portare a un acquisto inaspettato di snack e dolci, anche quando si prevede di comprare solo frutta e verdura. Questa situazione si verifica spesso a causa della disposizione dei prodotti e delle strategie di esposizione che influenzano le decisioni dei clienti. La presenza di alimenti più allettanti e facilmente accessibili può portare a scelte non pianificate, anche quando si ha l’intenzione di comprare solo prodotti salutari.

Entri al supermercato per comprare poche cose e ne esci con snack e dolci che non avevi previsto. Non è solo questione di forza di volontà: spesso è il modo in cui i prodotti sono disposti sugli scaffali a guidare le scelte. Negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che il posizionamento degli alimenti influisce in modo concreto sui comportamenti d’acquisto. E può fare la differenza tra una spesa più sana e una ricca di prodotti poco equilibrati. La disposizione della merce nei supermercati non è casuale. Gli snack, i dolci e gli alimenti ricchi di zuccheri e grassi vengono spesso collocati vicino alle casse, in punti strategici dove il cliente rallenta o si ferma. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Frutta e verdura in primo piano: una scelta strategica per i consumi

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