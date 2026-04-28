Le toghe favorevoli ai migranti tornano a far parlare di sé. Un giudice ha accolto il ricorso di Open Arms, annullando il fermo amministrativo della nave legato a una missione di soccorso nel Mediterraneo centrale avvenuta il 30 settembre 2023. La decisione arriva dopo che l’organizzazione aveva contestato le norme seguite dall’autorità competente. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra il settore legale e le autorità di controllo.

Le toghe rosse colpiscono ancora. Open Arms ha vinto il ricorso contro il fermo amministrativo della propria nave relativo alla missione di soccorso nel Mediterraneo centrale del 30 settembre 2023. E’ stato il Tribunale di Massa ad annullare il provvedimento, “riconoscendo la piena legittimità dell’operato dellaOng – spiegano dalla stessa Open Arms -. E riaffermano il solito principio: “il soccorso in mare non può essere sanzionato”. Il problema che in ogni occasione fingono di non vedere è un altro: i soccorsi in mare devono seguire delle regole, quelle dei decreti Piantedosi. Open Arms, il Tribunale di Massa revoca il fermo. I fatti risalgono al settembre 2023 quando, durante la missione 106, Open Arms ha effettuato diverse operazioni di ricerca e di soccorso traendo in salvo 178 persone.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le toghe pro-migranti colpiscono ancora: Open Arms viola le norme Piantedosi e il giudice la assolve

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