Toghe pro-migranti e sinistra che festeggia | il governo non arretra Piantedosi | sulla Sea Watch impugniamo tutto

Il governo ha deciso di impugnare tutte le decisioni giudiziarie sulla Sea Watch, dimostrando fermezza sulle politiche migratorie. Le toghe che sostengono i migranti vengono criticate per aver ostacolato le scelte dell’esecutivo. La questione dividedue tra chi difende i diritti dei rifugiati e chi ritiene necessario rafforzare i controlli alle frontiere. La disputa si intensifica, mentre il governo mantiene la sua posizione senza esitazioni.

Il governo non si fa intimidire o dettare la linea sulle politiche migratorie dalle toghe politicizzate. Non basta una sentenza ideologica a fermare la difesa dei confini, e l’esecutivo tira dritto ancora una volta: come ieri dopo il braccio di ferro sui centri in Albania. Oggi, all’indomani delle sentenze sul caso Sea Watch – il riferimento è a quanto successo nei giorni scorsi, con le toghe che hanno condannato l’Italia a risarcire con 76 mila euro la Ong proprietaria della nave capitanata nel 2019 da Carola Rackete, e la successiva revoca del blocco della nave che ne è seguita – confermando di non voler cedere il passo a quella parte della magistratura che sembra aver confuso il codice penale con il manifesto di una Ong o con il verbale di una riunione di sezione d’antan.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

