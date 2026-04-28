Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene carica

Le telecamere hanno ripreso il momento in cui il corpo di un uomo, avvolto in un lenzuolo, viene caricato. L'episodio ha portato all'apertura di un'inchiesta con il coinvolgimento di due procure, una a Catania e l'altra a Messina. Sono tre le persone sospettate di aver ucciso e nascosto il cadavere di un 66enne incensurato, trovato nel territorio di Castiglione di Sicilia.

AGI - Due procure coinvolte - Catania e Messina - e tre sospettati per l'omicidio e la soppressione del cadavere di Giuseppe Florio, 66enne incensurato, ucciso e avvolto in un lenzuolo, trovato a Castiglione di Sicilia, nel Catanese. I carabinieri del comando provinciale etneo e i colleghi peloritani, hanno fermato una 50enne e il suo compagno, 39enne, pregiudicato, originario di Palagonia e una donna 53enne, originaria di Sesto San Giovanni, ospite della coppia, indagata per la sola ipotesi di soppressione di cadavere. Domenica mattina la vittima è stata trovata senza vita a Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, con numerose ferite forse provocate da un'arma da taglio al volto e all'addome.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Le telecamere riprendono il momento in cui il cadavere avvolto in un lenzuolo viene carica... Notizie correlate Catania, cadavere avvolto in un lenzuolo trovato in strada: si indaga per omicidio per il 66enne Giuseppe FlorioGiuseppe Florio, 66 anni, è stato trovato morto e avvolto in un lenzuolo a bordo strada nel Catanese. Ucciso e avvolto in un lenzuolo, cadavere trovato nelle campagne di Castiglione: indaga la ProcuraLa Procura di Catania ha disposto il sequestro della salma ritrovata nelle campagne di Castiglione di Sicilia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il proprietario può mettere telecamere nascoste in casa o in condominio?; Bici rubata davanti alla scuola durante le lezioni: telecamere riprendono il presunto autore. 25enne denunciato a Rubiera; Latina, getta lastre di amianto in un fosso, le telecamere lo riprendono: denunciato; Omicidio Scavo, le telecamere del Divine Club riprendono la sparatoria: pista mafiosa sempre più concreta. Attimi di terrore a Porto Torres, auto incendiata nella notte: le telecamere riprendono un uomo incappucciatoFiamme di origine dolosa quelle che questa notte hanno distrutto una Golf 6 parcheggiata in via Rocco Chinnici, a Porto Torres. Il proprietario dell'auto, un operatore sanitario di Sassari, è in posse ... lanuovasardegna.it Bici rubata davanti alla scuola durante le lezioni: telecamere riprendono il presunto autore. 25enne denunciato a RubieraAvrebbe puntato una bicicletta parcheggiata davanti a una scuola media e, approfittando dell'orario di lezione, se ne sarebbe impossessato dileguandosi velocemente. A seguito della denuncia sporta dal ... gazzettadiparma.it Danneggiano le ambulanze della Croce Bianca, incastrati grazie alle telecamere e ai social. I video che riprendono i delinquenti - facebook.com facebook Bici rubata davanti alla scuola durante le lezioni: telecamere riprendono il presunto autore. 25enne denunciato a Rubiera - Gazzetta di Parma x.com