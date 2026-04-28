Le Sinfonie di David Fontanesi eseguite dall’orchestra La Corelli

L’orchestra La Corelli, sotto la direzione di Jacopo Rivani, ha iniziato le prove per l’esecuzione delle Sinfonie di David Fontanesi. La formazione musicale si prepara a portare sul palco queste composizioni, che saranno presentate in diversi concerti nei prossimi mesi. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui programmi o le date specifiche.

L’orchestra La Corelli, guidata dal direttore musicale e artistico Jacopo Rivani, annuncia l’avvio dell’incisione integrale delle Sinfonie di David Fontanesi: un progetto discografico ambizioso, che tiene a battesimo la collaborazione tra l’orchestra ravennate e il compositore mantovano, confermando la vocazione de La Corelli alla ricerca, in un percorso artistico capace di unire al repertorio storico una progettualità dedicata alla nuova creazione musicale. Le sinfonie verranno presentate in concerto dall’orchestra domenica 17 maggio alle 21 all’auditorium San Romualdo in via Alfredo Baccarini 46 a Ravenna. Formatosi con Azio Corghi e...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le Sinfonie di David Fontanesi eseguite dall’orchestra La Corelli Notizie correlate Le sinfonie di Beethoven da camera. Un ’esperimento’ con violino e pianoPotenti come la Quinta, dolci e carezzevoli come la Sesta, la ‘Pastorale’: noi conosciamo le sinfonie di Beethoven nella loro versione orchestrale e... Due solisti d'eccezione per le Sinfonie di Beethoven, il duo Loguercio-Piemonti torna a ModenaDomenica 26 aprile alle ore 17:00 torneranno ad esibirsi presso l'Hangar Rosso Tiepido di Modena il violinista Mauro Loguercio e la pianista Emanuela... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Le Sinfonie di David Fontanesi eseguite dall’orchestra La Corelli; Due solisti d'eccezione per le Sinfonie di Beethoven, il duo Loguercio-Piemonti torna a Modena; Amsterdam - Opera Nazionale Olandese: Die Passegierin; Spettacolo musicale in onore di Santa Fermina. Le Sinfonie di David Fontanesi eseguite dall’orchestra La CorelliGuidata dal direttore Rivani, inciderà integralmente le pagine del compositore, composte tra il 2023 e il 2025. ilrestodelcarlino.it Sapevi che David Bowie, dietro l'immagine enigmatica di Ziggy Stardust, nutriva una profonda passione per l'arte che lo portò a sostenere attivamente i giovani talenti attraverso la rivista Modern Painters Bowie non si limitava a collezionare opere, ma entrav - facebook.com facebook