Le sensate esperienze | Galileo Galilei

Giovedì 30 aprile 2026 alle 17.30 si terrà presso la sala San Luca dell’Abbazia di Santa Giustina una conferenza intitolata Le sensate esperienze: Galileo Galilei. L’evento è organizzato dall’associazione San Daniele APS e si svolge nell’ingresso situato dietro alla basilica, in via Giuseppe Ferrari 2A. La discussione si concentrerà sulla figura dello scienziato e sulle sue innovazioni nel campo delle osservazioni e delle scoperte scientifiche.

Giovedì 30 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la sala San Luca dell'Abbazia di Santa Giustina (ingresso dietro alla basilica, Via Giuseppe Ferrari 2A), l’associazione San Daniele APS propone la conferenza dal titolo Le sensate esperienze: Galileo Galilei. Relatore prof. Italo Francesco Baldo.«Lo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Sensate esperienze, Da A.Piccolomini a Galileo Galilei Notizie correlate Leggi anche: In biblioteca un libro sulla figura di Galileo Galilei nella storia d’Italia Manfredonia, sospensioni delle lezioni nei plessi Dante Alighieri e Galileo GalileiOggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI MADRE TERESA DI CALCUTTA PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA. Contenuti di approfondimento La svolta di Galilei, il primo dei contemporaneiPiacciono i numeri tondi alle ricorrenze, sempre più usate come pretesto per iniziative commemorative. Quest’anno ricorrono i 450 anni dalla nascita di Galileo e varie città, in Italia e nel mondo, ... ilbolive.unipd.it Galilei: la scienza, la fede e il metodo scientifico modernoGalileo Galilei sostiene che scienza e fede non sono in conflitto se interpretate correttamente: la scienza studia i fenomeni naturali, mentre la Bibbia guida l'uomo verso la salvezza spirituale. skuola.net