Manfredonia sospensioni delle lezioni nei plessi Dante Alighieri e Galileo Galilei

A Manfredonia, le attività didattiche sono state sospese nei plessi Dante Alighieri e Galileo Galilei a causa di un'interruzione dell'energia elettrica. La sospensione riguarda l'istituto comprensivo statale Ungaretti Madre Teresa di Calcutta. La mancanza di corrente ha portato alla temporanea chiusura delle scuole interessate, senza indicazioni su una ripresa immediata delle lezioni.

Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI MADRE TERESA DI CALCUTTA PER INTERRUZIONE ENERGIA ELETTRICA. LA VICESINDACAVista la nota Prot. n. 21331 del 09042026, con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto ComprensivoStatale “Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta”, ha comunicato che il Gestore di corrente elettrica “ edistribuzione” ha emanato un avviso di interruzione di energia elettrica, come segue: Venerdì 10042026 dalle ore 14:00 - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado delplesso “Dante Alighieri”; nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado del plesso... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, sospensioni delle lezioni nei plessi Dante Alighieri e Galileo Galilei L'istituto Vitrioli-Principe di Piemonte-Galileo Galilei Pascoli protagonista nei campionati di astronomiaIn un contesto sociale in cui gli studenti più giovani vengono spesso rappresentati come apatici e poco motivati, la scuola è chiamata a svolgere un... Leggi anche: In biblioteca un libro sulla figura di Galileo Galilei nella storia d’Italia