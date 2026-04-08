In biblioteca un libro sulla figura di Galileo Galilei nella storia d’Italia
Lunedì 13 aprile alle 17.30 si terrà nella Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani” la presentazione del libro di Massimo Bucciantini intitolato
Si terrà lunedì 13 aprile, ore 17.30, presso la Sala “Spadolini” della Biblioteca di Storia Contemporanea “A Oriani”, la presentazione del volume di Massimo Bucciantini, Alla conquista di Galileo. Da Napoleone a Giovanni Paolo II, storia di una contesa (Laterza 2025). Il volume racconta con stile. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Un viaggio nell'universo del Barocco tra arte e scienza, in città il focus sulla figura di Galileo GalileiCosa provarono gli uomini del Seicento quando, per la prima volta, videro la Luna non più come una sfera perfetta, ma come un mondo fatto di valli e...
Ritrovato alla Biblioteca Nazionale di Firenze un esemplare dell’Almagesto annotato da Galileo GalileiPrezioso testo cinquecentesco svela i segreti sugli studi dello scopritore del sistema eliocentrico.
Temi più discussi: Uno storico ha ritrovato degli scarabocchi in un libro di astronomia di 500 anni fa che rivelano le sorprendenti origini del pensiero innovativo di Galileo Galilei; Il fascino degli autografi. Le Firme che hanno fatto la storia alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano; Note a margine di un testo astronomico antico svelano il genio di Galileo.
Uno storico ha ritrovato degli scarabocchi in un libro di astronomia di 500 anni fa che rivelano le sorprendenti origini del pensiero innovativo di Galileo GalileiAnnotazioni in un antico Almagesto rivelano il percorso lento e umano con cui Galileo arrivò a cambiare per sempre l’astronomia. greenme.it
E Galileo mise la nota a Tolomeo, quella eccezionale scoperta in bibliotecaFirenze, 18 febbraio 2026 – Appunti, critiche, note più stringate che rivelano un pezzo di storia. Si trovano su un libro stampato nel 1551, l’Almagesto di Tolomeo, custodito sugli scaffali della ... lanazione.it
Un confronto tra uno schizzo storico della Luna e una fotografia moderna. A sinistra è raffigurato uno dei disegni originali della Luna realizzati da Galileo Galilei nel 1609 per il suo trattato Sidereus Nuncius. Scoperta rivoluzionaria: Questo disegno segnò la na - facebook.com facebook