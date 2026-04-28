Le reti sociali hanno contribuito alla scomparsa dei Neanderthal | l'ipotesi dell'Università di Montréal
Un nuovo studio condotto dall'Università di Montréal suggerisce che le reti sociali potrebbero aver avuto un ruolo nell'estinzione dei Neanderthal. La ricerca approfondisce le possibili cause di questa scomparsa, offrendo dettagli inediti sulla loro storia evolutiva. I ricercatori analizzano come le interazioni sociali e le connessioni tra gruppi possano aver influenzato il loro destino. La pubblicazione fornisce nuovi elementi per comprendere meglio questa fase della preistoria umana.
Un nuovo studio dell'Università di Montréal aggiunge nuovi dettagli importanti alla nostra conoscenza delle cause che potrebbero aver portato all'estinzione dell'Homo neanderthalensis. Secondo i ricercatori canadesi l'efficacia delle reti sociali potrebbe aver giocato un ruolo determinante sul loro destino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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