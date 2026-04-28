le patenti di democrazia e i falsi moralisti

In un dibattito acceso, alcuni commentatori si sono concentrati sulla questione delle patenti di democrazia e sui giudizi morali pronunziati da chi si definisce difensore dei valori democratici. Spesso vengono criticati per pontificare sulla libertà, mentre si dimentica il ruolo determinante di americani e alleati nelle vicende che hanno portato alla nascita di questi diritti. La discussione si snoda tra accuse di falsi moralismi e dichiarazioni sulla legittimità delle opinioni espresse.

Pontificano sulla libertà. Il diritto di parlare ce lo hanno dato loro, come se americani e alleati non fossero stati decisivi. Eccoli, i partigiani del millennio in cui quelli vivi non hanno combattuto per ragioni anagrafiche ma ci impartiscono lezioni: «Voi parlate perché noi abbiamo combattuto». Abbastanza ridicolo, visto che il 25 aprile erano tutti in piazza e se le sono date tra di loro. E' capitato persino ad un anziano di 82 anni, iscritto ad Italia Viva, cacciato come se fosse uno «dell'altra parte»; o a quei poveri radicali che portano la croce per un seggio a Riccardo Magi ma si sono visti respinti a colpi di spray al peperoncino; oppure a quel delusissimo - e a ragione - Emanuele Fiano a cui sono arrivati a strillare «saponetta mancata».🔗 Leggi su Iltempo.it

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