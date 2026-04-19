Le strade al setaccio Trentatré patenti patenti

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli che hanno portato al ritiro di 33 patenti e alla denuncia di 21 persone. Gli agenti hanno verificato numerosi automobilisti, riscontrando casi di guida sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Le operazioni sono state svolte in diverse zone della città, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade.

Trentatré patenti ritirate per guida sotto effetto di alcol e droga, e ventuno denunciati per lo stesso motivo. Bilancio pesante dei controlli interforze eseguiti la notte tra venerdì e sabato in territorio di Rezzato, sulla 45 bis. Carabinieri della compagnia di Brescia, Locale e polizia Provinciale erano in campo per contrastare reati e prevenire gli incidenti stradali. Il dato più allarmante a fronte di tanti discorsi sulla sicurezza stradale è che la consapevolezza delle proprie condizioni di chi si mette alla guida è ancora un tema relegato all’attività repressiva. Le pattuglie durante i posti di blocco hanno controllato più di trecento persone - 90 stranieri, e 65 risultati con precedenti - e 126 veicoli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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