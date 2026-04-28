Oggi si giocano le semifinali di Champions League, con la partita tra il PSG e il Bayern Monaco che apre la fase a eliminazione diretta. Le due squadre si affrontano di nuovo in questa competizione, dopo aver incontrato nel girone dello scorso anno. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di questa fase finale, con entrambe le formazioni che puntano alla finale.

Alle 21 al Parco dei Principi il Psg di Luis Enrique ospita il terribile Bayern Monaco di Vincent Kompany. La squadra campione d’Europa in carica si presenta alla semifinale dopo aver schiantato il Chelsea agli ottavi e il Liverpool ai quarti, e con un bagaglio di esperienza sufficiente ad affrontare la squadra che oggi sembra quella più in forma di tutto il calcio europeo. Luis Enrique si affiderà al solito tridente composto da Kvaratskhelia, Dembelé e Doué, capaci di demolire il Liverpool e amalgamati in un fronte offensivo che sembra non avere punti deboli. Dall’altro lato del campo il Bayern Monaco di Kompany, irresistibile contro il Real Madrid ai quarti e vittorioso con l’Atalanta al turno precedente si prepara ad affrontare il PSG come fatto circa un anno e mezzo fa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions

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