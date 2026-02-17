Alexis Saelemaekers si è allenato con il gruppo ieri, dopo aver saltato due partite recenti, quella contro Bologna e Pisa, a causa di un infortunio. La sua presenza potrebbe fare la differenza nella sfida di domani sera a San Siro contro il Como, dove potrebbe scendere in campo fin dal primo minuto. Il centrocampista belga, nato nel 1999, torna a disposizione dopo settimane di stop e si prepara a contribuire alla partita con la sua energia.

Il centrocampista belga, classe 1999, ieri si è infatti allenato in gruppo a Milanello. Pertanto, è recuperato per la partita contro i lariani. Saelemaekers, come si ricorderà, era uscito all'80' di Milan-Lecce, lo scorso 18 gennaio, per un risentimento all'adduttore sinistro. Ha giocato la partita successiva, quella dello stadio 'Olimpico' contro la Roma, salvo poi arrendersi all'intervallo. Il numero 56 rossonero, pur senza lesioni, è stato assente praticamente tre settimane perché ha saltato le successive due trasferte del Milan, quelle contro Bologna e Pisa. Ora, finalmente, il ritorno ad allenamenti regolari con i compagni e la possibilità di scendere in campo tra poco più di 24 ore contro il Como. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan ritrova Saelemaekers: ieri si è allenato in gruppo. In campo contro il Como? Le ultime

