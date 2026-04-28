Le leggi universali della nascita delle stelle

Un team internazionale, guidato da un istituto di ricerca, ha pubblicato un articolo che analizza le leggi universali che regolano la nascita delle stelle. Lo studio si basa su osservazioni e dati raccolti attraverso diverse tecnologie e telescopi. La ricerca si concentra sui processi fisici coinvolti e sui modelli matematici che descrivono la formazione stellare. Sono stati identificati nuovi aspetti relativi alla fase iniziale di sviluppo delle stelle.

(Adnkronos) – Per la prima volta, un team internazionale guidato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), grazie alle recenti osservazioni della regione 30Dor-10, situata nella Grande Nube di Magellano, è riuscito a mappare la distribuzione di massa dei nuclei di formazione stellare (core mass function, CMF) al di fuori della nostra galassia. I risultati, pubblicati su Nature Communications, indicano che i meccanismi di frammentazione delle nubi di gas e polveri sono indipendenti dall'ambiente galattico di appartenenza, suggerendo l'esistenza di leggi fisiche universali per la nascita degli astri. L'indagine è stata condotta spingendo al limite le capacità del radiotelescopio ALMA (Atacama Large Millimetersubmillimeter Array) in Cile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com E se le leggi dell'universo fossero frutto di una scelta Notizie correlate Via Lattea: la nuova foto mostra i segreti della nascita delle stelleLa zona centrale della nostra galassia, nota come Central Molecular Zone (CMZ), è un luogo straordinario e al contempo estremo: densa, turbolenta,... Parlamentari: il luogo di nascita frena le leggi sulla paritàUna nuova analisi economica rivela come le radici culturali dei comuni di origine delle parlamentari influenzino direttamente la loro attività... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Manipolate e svuotate: perché non sappiamo più capire le parole; La morale è sempre quella; Dalla Francia al mondo intero: storia e curiosità sul simbolo dell’intrattenimento dei grandi saloni; Visita agli istituti della città di Carapegua. Parliamo ai giovani del ritorno del nostro Signore Gesù Cristo. Moda e cucina: due linguaggi universali che raccontano l’identità italiana nel mondo. ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #agroalimentare #arte #cinema #cultura #disneyitalia #enogastronomia #food #ildiavolovesteprada2 #milanodesignweek #na facebook