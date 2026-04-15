Una recente analisi economica ha evidenziato che le origini geografiche dei parlamentari italiani incidono sul lavoro legislativo relativo alla parità di genere. I dati mostrano che le tradizioni radicate nei comuni di provenienza, legate ai ruoli di genere, tendono a influenzare le proposte di legge e le iniziative in ambito legislativo. Questo legame tra cultura locale e attività parlamentare si riflette nelle decisioni prese in sede legislativa.

Una nuova analisi economica rivela come le radici culturali dei comuni di origine delle parlamentari influenzino direttamente la loro attività legislativa in Italia, mostrando che le tradizioni locali legate ai ruoli di genere condizionano la produzione di norme sulla parità. La ricerca, firmata da Carrer e De Masi, evidenzia un legame tra il contesto sociale del luogo di nascita e l’impegno concreto nelle istituzioni, con impatti specifici sulle donne elette a Montecitorio. L’influenza del territorio sulla produzione normativa a Montecitorio. Il legame tra la provenienza geografica e l’agenda politica emerge con precisione dai dati raccolti da Carrer e De Masi, i quali hanno esaminato oltre trentacinque anni di attività parlamentare tra il 1987 e il 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parlamentari: il luogo di nascita frena le leggi sulla parità

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Quando Fidesz e Viktor Orbán hanno vinto le elezioni parlamentari del 2010, io facevo da tre mesi la stagista al @ilfoglio_it: vuol dire una vita fa, e un nuovo metro per misurare il tempo x.com