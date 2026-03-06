Via Lattea | la nuova foto mostra i segreti della nascita delle stelle

Una nuova immagine della Via Lattea rivela dettagli sulla Central Molecular Zone, l’area centrale della nostra galassia. In questa regione, nubi di gas si scontrano e si muovono con intensità, creando un ambiente estremamente denso e turbolento. La foto mostra le caratteristiche di questa zona complessa, offrendo uno sguardo diretto sui processi di formazione stellare e sulle dinamiche interne della galassia.

La zona centrale della nostra galassia, nota come Central Molecular Zone (CMZ), è un luogo straordinario e al contempo estremo: densa, turbolenta, percorsa da collisioni violente tra gigantesche nubi di gas e dominata dalla gravità imponente del buco nero supermassiccio Sagittarius A*, quattro milioni di volte più massiccio del Sole. Nonostante la sua importanza cruciale per comprendere come nascono stelle e sistemi planetari, fino a oggi mancava una mappa ad alta risoluzione che ne rivelasse i segreti più nascosti. Questa lacuna è stata colmata da un progetto internazionale di quattro anni, il ACES — Atacama Large Millimeter Array Central Molecular Zone Exploration Survey, che ha prodotto la mappa più dettagliata mai realizzata del gas freddo nel nucleo galattico. 🔗 Leggi su Billipop.com

