Le Iene Inside stasera su Italia 1 | le nuove droghe e i rischi del Fentanyl

Stasera su Italia 1, Luigi Pelazza conduce uno speciale di "Inside" dedicato al mercato degli stupefacenti. Un'analisi profonda su Fentanyl, Tusi e DMT per capire i rischi delle nuove droghe sintetiche. Stasera, martedì 28 aprile, in prima serata su Italia 1. Torna lo spin-off de Le Iene, Inside, con un'inchiesta curata da Luigi Pelazza e scritta da Andrea Bempensante. Il titolo della puntata, Droghe e nuove droghe, anticipa un viaggio crudo nel mercato degli stupefacenti: un ecosistema in continua mutazione dove sostanze sintetiche sempre più potenti e letali stanno sostituendo i classici del passato. L'obiettivo? Informare sui rischi reali di un mercato che corre più veloce della prevenzione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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