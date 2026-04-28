Le graduatorie degli elenchi regionali saranno pubbliche e consultabili? Cosa dice la BOZZA del decreto

Durante un question time trasmesso il 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino, è stato discusso se le graduatorie degli elenchi regionali saranno rese pubbliche e consultabili. La discussione si è focalizzata sulla bozza del decreto in fase di approvazione. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla pubblicazione o sulla consultabilità delle graduatorie in questa versione del testo.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico, L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali, le procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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