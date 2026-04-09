Decreto PNRR | reclutamento docenti organici ATA deroghe sulla mobilità e novità sugli elenchi regionali OK dalla Camera Cosa è previsto
La Camera ha approvato un decreto legge che riguarda misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità ci sono disposizioni sul reclutamento dei docenti, la gestione degli organici ATA, deroghe sulla mobilità e aggiornamenti sugli elenchi regionali. La normativa si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il sistema scolastico e il personale coinvolto.
Via libera da parte della Camera al decreto legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Decreto PNRR, parte l’iter parlamentare: dal reclutamento dei docenti agli organici ATA, dalle deroghe sulla mobilità alle deroghe sulla digitalizzazione e l’accreditamento degli enti di formazioneÈ iniziato in 5ª Commissione Bilancio del Senato l’esame del decreto-legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 febbraio 2026 (Serie generale n.
Mobilità docenti e ATA, ordinanza in arrivo: deroghe e non solo. Cosa è previsto. SPECIALE con Cozzetto (Anief) al termine della riunioneIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fissato per oggi, martedì 10 marzo, alle ore 14.
Temi più discussi: Decreto PNRR, approvati emendamenti su mobilità, reclutamento e istituti tecnici. La soddisfazione della Cisl Scuola: Misure frutto del nostro pressing; Elenchi regionali per le immissioni in ruolo: accolta una nostra proposta a favore dei docenti del concorso straordinario 2020; Mobilità docenti, novità dal decreto PNRR: più tutele per famiglia e reclutamento; Elenchi regionali docenti: potranno inserirsi anche gli idonei del concorso straordinario 2020 [Emendamento Approvato].
Mobilità e Reclutamento Scuola: novità nel Decreto PNRR 2026, ecco cosa cambiaSono stati approvati emendamenti al Decreto PNRR 2026 che introducono novità per la mobilità e il reclutamento del personale scolastico, tra cui l'accesso agli elenchi regionali degli idonei del conco ... ticonsiglio.com
Decreto PNRR, approvati emendamenti su mobilità, reclutamento e istituti tecnici. La soddisfazione della Cisl Scuola: Misure frutto del nostro pressingLa V Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera a un pacchetto di emendamenti al decreto-legge PNRR che intervengono su due fronti caldi del mondo scolastico: la mobilità del personale e ... orizzontescuola.it
Al via l’iter in consiglio regionale del Veneto e c’è un emendamento al decreto Pnrr. «Impatto negativo su sviluppo, salute mentale e sonno» - facebook.com facebook
Tirrenica, Simiani: «Nel Decreto Pnrr ci sono già le risorse. Interventi non più rinviabili» - Il Giunco x.com