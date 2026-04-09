Decreto PNRR | reclutamento docenti organici ATA deroghe sulla mobilità e novità sugli elenchi regionali OK dalla Camera Cosa è previsto

La Camera ha approvato un decreto legge che riguarda misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra le novità ci sono disposizioni sul reclutamento dei docenti, la gestione degli organici ATA, deroghe sulla mobilità e aggiornamenti sugli elenchi regionali. La normativa si inserisce nel quadro delle iniziative volte a rafforzare il sistema scolastico e il personale coinvolto.