Calenzano super Il Galluzzo dilaga L’Incisa di forza

Il Gallianese ha ottenuto una vittoria importante contro il San Godenzo, causando entusiasmo tra i tifosi presenti allo stadio. La squadra mugellana ha conquistato i tre punti grazie a un gol deciso nel corso del primo tempo, in una partita combattuta e molto apprezzata dagli spettatori.

Gallianese squadra del giorno nel girone C di Prima categoria. La formazione mugellana batte 1-0 il San Godenzo al termine di una partita molto bella e giocata davanti a un numeroso pubblico. Gol decisivo al 22' del primo tempo di Scudocrociato direttamente su punizione dal limite, con un gran tiro di sinistro all'incrocio dei pali. Sfida combattuta ed emozionante, giocata a viso aperto fra due ottime squadre. La Gallianese, affidata al nuovo mister Zuzzi, ha retto bene il forte attacco del San Godenzo e si è resa pericolosa soprattutto con azioni di contropiede. Il San Godenzo ha creato alcune occasioni da gol senza concretizzare, ma si mantiene nei piani alti della graduatoria.