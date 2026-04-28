‘Le creature del piccolo popolo’ Armenia Editore | folklore radici culturali e geografia del mito

Il libro pubblicato da Armenia Editore si intitola “Le creature del Piccolo Popolo” e si concentra sul folklore e sulle radici culturali legate a miti e leggende. La pubblicazione combina elementi di un’enciclopedia fantastica, una guida naturalistica immaginaria e un compendio di mitologie, offrendo un’immersione nel patrimonio mitico e folklorico legato alle creature del mondo immaginario. La natura del testo si colloca a metà tra narrazione e approfondimento culturale.

Le creature del Piccolo Popolo, pubblicato da Armenia Editore, attinge al patrimonio arcaico del mito e del folklore distinguendosi come un oggetto letterario a metà tra enciclopedia fantastica, guida naturalistica immaginaria e compendio mitopoietico. Nel catalogo di Armenia, casa editrice da sempre attenta alle zone di confine tra esoterismo, mito e tradizione popolare, Le creature del piccolo popolo. Alla scoperta di elfi, gnomi, fate, folletti, nani e spiriti inquieti di Jean de Blanchefort si impone come un’opera singolare e, al contempo, caleidoscopica: non un semplice repertorio fantastico, ma un vero e proprio tentativo di dare una forma enciclopedica all’invisibile e a ciò che sfugge all’umano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Le creature del piccolo popolo’, Armenia Editore: folklore, radici culturali e geografia del mito Notizie correlate Leggi anche: Le radici culturali del food design Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito viventeIl settant ?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore...