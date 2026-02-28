Il food design è spesso associato all’aspetto estetico dei piatti, ma questa è una visione riduttiva. La disciplina trae origine dalla cultura del design industriale, che analizza oggetti, processi e comportamenti come componenti di un sistema più ampio. La sua evoluzione si è sviluppata attraverso l’analisi di come il cibo venga percepito e vissuto, andando oltre la semplice presentazione visiva.

Quando si parla di food design si pensa spesso all’estetica del piatto. È una semplificazione. Storicamente, la disciplina affonda le radici nella cultura del design industriale e nella sua capacità di leggere oggetti, processi e comportamenti come parti di un sistema. Il design, nel Novecento, si struttura come metodo per progettare relazioni tra forma, funzione, produzione e uso. Il cibo entra in questo campo quando diventa oggetto di progettazione consapevole. Packaging, strumenti, modalità di consumo, logistica della distribuzione sono tra i primi territori in cui il progetto interviene sull’alimentazione, modificandone esperienza e accessibilità. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le radici culturali del food design

’Nuove Radici. Design, materia, cultura e futuro sostenibile’Inaugurato l’anno accademico all’ ISIA Faenza, e presentato il progetto ’Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile’, programma di...

Sponsalia 2026: Acquaviva Picena rilancia la rievocazione storica con street food e nuove collaborazioni culturali.Acquaviva Picena – L’assemblea dei soci dell’Ente Palio del Duca ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo dell’anno 2025 e quello preventivo...

Nashville x Chengdu: Where Culture, Food, and Music Collide | Sister Cities

Aggiornamenti e notizie su radici culturali.

Temi più discussi: Disciplina di progetto | Le radici culturali del food design; Le forme del pensiero greco antico alle origini dell’Occidente; Souvenir & Roots. Ricordi e Radici nelle raccolte etnografiche a Reggio Emilia; Riflessioni contro la violenza sulle donne.

Le radici culturali della destra: alla fine è più fumo che arrostoÈ molto intrigante compiere un viaggio nella storia della cultura della destra italiana. È quanto si prefigge Valerio Renzi, giornalista e studioso del tema, in questo volume Le radici profonde la cui ... ilfattoquotidiano.it

Valona, da oggi l’evento «Lingua delle radici» per rafforzare le relazioni culturali con l’AlbaniaSi intitola «La Lingua delle Radici: Gluha Të Rrënjëve» il ricco programma di eventi che si tiene, da oggi al 23 febbraio a Valona, in Albania. Il programma mira a celebrare e preservare le radici ... lagazzettadelmezzogiorno.it

L'Union Valdôtaine ha lanciato trenta appuntamenti culturali che passano dalle radici storiche del Mouvement e dell’Autonomia, fino ai dibattiti sul futuro. L'obiettivo: "Avere un contatto diretto con i cittadini". #unionvaldôtaine #eventi #aosta #aostasera - facebook.com facebook

Un percorso emozionante che racconta le radici culturali della pizza, simbolo identitario della nostra Nazione, ma anche un centro di alta formazione professionale capace di guardare al futuro con competenza e qualità. x.com