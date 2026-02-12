EP 19 | La Russia e Vladimir Putin Il mago del Cremlino dice le cose che vogliamo sentirci dire sui cattivi
Vladimir Putin torna al centro dell’attenzione con un nuovo podcast che analizza il suo personaggio e il suo ruolo in Russia. Nell’episodio di oggi, si parla de “Il mago del Cremlino”, un film di finzione che racconta l’ascesa del leader russo. La puntata si concentra su come il film rappresenta Putin e cosa dice di lui, offrendo una visione diretta su come viene percepito il suo potere.
Nella puntata di oggi parliamo de Il mago del Cremlino, film di finzione sull'ascesa di Vladimir Putin. De La gioia, storia torbida basata sul caso di cronaca nera dell'omicidio di Gloria Rosboch. Quindi di Pillion - Amore senza freni, atipica commedia romantica tra moto, tute di pelle e sottomissioni. Infine diciamo cosa ne pensa la stampa dell'atteso nuovo adattamento di Cime tempestose. Crediti musicali: "Too Cool" Kevin MacLeod (incompetech.com) – Licensed under Creative Commons: By Attribution 4.0 License. Nell'episodio sono stati utilizzati estratti audio dai trailer de Il mago del Cremlino (01 Distribution), La gioia (Vision Distribution), Pillion - Amore senza freni (I Wonder Pictures).🔗 Leggi su Today.it
