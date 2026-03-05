Lo sfogo di Jasmine Paolini contro le critiche | Meglio star lontano dai social ci sono cose che possono far male

Jasmine Paolini, giocatrice di tennis italiana di 29 anni, ha espresso il suo disappunto riguardo alle critiche ricevute sui social media, affermando che è meglio evitarli perché ci sono cose che possono ferire. Dopo una buona prestazione a Mérida, si è detta soddisfatta, sottolineando l'importanza della tranquillità. Per il torneo di Indian Wells, ha dichiarato di voler entrare in campo con serenità, convinta che questo le aiuterà a migliorare le sue prestazioni.

"Trovare la serenità nel giocare è il primo obiettivo", ha detto la 29enne toscana alla vigilia dell'esordio a Indian Wells contro Anastasia Potapova "A Mérida è andata meglio, quindi sono contenta. La tranquillità sarà fondamentale". Jasmine Paolini, 29 anni, ai microfoni di Sky Sport, fissa il primo obiettivo per il torneo di Indian Wells: "Scendere in campo serena, so che mi permetterà di giocare meglio. Voglio entrare in campo senza troppi pensieri e cercare di divertirmi, ovviamente devo concentrarmi sul mio tennis". Nel Wta di Merida, in Spagna, Jasmine Paolini ha raggiunto la semifinale dove è stata eliminata dalla spagnola Cristina Bucsa che poi ha vinto il torneo. 🔗 Leggi su Today.it Paolini: "La critica che mi ha più ferita? Meglio stare lontana dai social"Alla vigilia del secondo 1000 della stagione, quello di Indian Wells, Jasmine Paolini ha spiegato il suo momento in una stagione iniziata con più... Jasmine Paolini dispiaciuta: “Abbiamo fatto del nostro meglio, a volte lo sport è anche questo”L’Italia sperava di festeggiare l’Epifania con la qualificazione ai quarti di finale della United Cup 2026 di tennis. Aggiornamenti e notizie su Jasmine Paolini. Temi più discussi: Jasmine Paolini in ginocchio, Berrettini non ci crede: il pasticcio prima di Indian Wells è incredibile; Paolini si rialza: esordio ok a Merida contro Hon, ai quarti sfiderà Boulter; Jasmine Paolini si scatena a Merida: 6-0 6-2 su Hon, quarti di finale e la svolta è arrivata; Wta Merida, Jasmine Paolini vola ai quarti di finale. Lo sfogo senza freni di Jasmine Paolini: La gente non si rende conto, ci sono cose che fanno davvero maleLa numero uno azzurra, reduce dalla sconfitta rimediata nella semifinale di Merida, debutterà al secondo turno di Indian Wells contro Anastasia Potapova ... corrieredellosport.it Roma, Gasperini incontra sindaco e studenti. Duro sfogo di Jasmine PaoliniL'allenatore oggi all'Università Cattolica del Sacro Cuore. Le parole della numero uno azzurra del tennis. Fiorentina, De Gea Salta l'allenamento. Quando gioca Sinner a Indian Wells ... corrieredellosport.it La foto virale da Indian Wells: Jasmine #Paolini e... #EmilyinParis! x.com NIENTE SOCIAL PER JASMINE PAOLINI "In questo momento sto evitando i social media, alcuni commenti possono ferire e farti stare male. Non tutti si rendono conto delle dinamiche che ci sono online. Va sempre ricordato che, alla fine, sono fondamental - facebook.com facebook