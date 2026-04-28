Le chat le tariffe l' anonimato | ecco come i catanesi cercano moglie giovane nell' Est Europa

A Catania, alcuni uomini cercano di incontrare giovani donne dell’Est Europa attraverso chat e piattaforme online. Tra loro c’è chi si dice disposto a sposare una donna straniera, come dimostra una delle persone intervistate, che afferma di essere aperto all’idea ma di considerare anche le difficoltà economiche legate alla crisi. La ricerca di un matrimonio con donne straniere si combina con l’uso di strumenti digitali e l’attenzione all'anonimato.

Luca, 32 anni, è possibilista: "Sposare una donna dell'Est? Perché no? Bisogna vedere se lei vuole sposare me, perché con questa crisi i soldi sono pochi.". Simone, 45 anni, evidenzia un problema logistico: "Deve venire qui lei, perché io con il freddo non vado d'accordo. Nemmeno sull'Etna me.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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