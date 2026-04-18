Un gruppo di attivisti anarchici utilizza chat segrete e strumenti per mantenere l'anonimato, cercando di comunicare senza essere intercettati. Questa rete si distingue per l'uso di piattaforme protette e metodi di tutela della privacy, con l’obiettivo di evitare il monitoraggio delle proprie conversazioni. Dopo un'analisi politica, le autorità hanno avviato verifiche per identificare i partecipanti e approfondire eventuali collegamenti con azioni di protesta o iniziative illegali.

La galassia anarchica e antagonista ha un'esigenza persistente: comunicare in segretezza nell'era del controllo totale dell'informazione. A fornire gli strumenti per farlo sono i collettivi di cyber-attivisti che offrono piattaforme sganciate dai colossi del web. Non chiedono dati personali e non conservano che quelli tecnici, necessari al funzionamento del servizio ma non sufficienti a identificare l'utente. E quando le Procure a colpi di ordinanze mettono le mani sui server si trovano un pugno di mosche: un fiume di informazioni cifrate e inutilizzabili. Parliamo di blog e siti di contro-informazione per comunicare "in chiaro" e fare proselitismo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'altra Rete degli anarchici: chat segrete e anonimato ma dopo l'"esame politico"

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