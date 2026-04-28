Le bolle di Strade Blu Live sono quelle rosissime di Elisabetta
Giovedì 14 maggio 2026 si svolgerà l’ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, dedicata alla degustazione. Sul palco ci sarà la vignaiola emiliana Elisabetta Montesissa, che presenterà la sua bolla chiamata Rosissima. La serata si svolgerà nel contesto della rassegna, con degustazioni e momenti dedicati alle produzioni vinicole. La manifestazione si terrà in una location specifica, con ingresso aperto al pubblico.
L'ultima tappa della terza stagione di Strade Blu Live, giovedì 14 maggio 2026, vedrà sul palco per la parte della rassegna dedicata alla degustazione la vignaiola emiliana Elisabetta Montesissa con la sua magnifica bolla Rosissima.Strade Blu Live è un viaggio lungo le impronte letterarie di.🔗 Leggi su Quicomo.it
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