Hockey ghiaccio l’Italia disputerà 7 amichevoli prima dei Mondiali

Il raduno dell'Italia inizierà domenica 12 aprile a Bolzano, ma già giovedì 16 aprile alle 19.00, alla Vorarlberghalle di Feldkirch, gli azzurri affronteranno l'Austria. Seguirà una doppia amichevole in Francia: sabato 25 aprile alle ore 20.00 e domenica 26 aprile alle ore 16.30 l'Italia affronterà i transalpini all'IceParc di Angers. L'Italia si sposterà poi in Gran Bretagna, per due amichevoli da disputare giovedì 30 aprile a Milton Keynes alle 19.30 e sabato 2 maggio a Nottingham alle 19.00. Le ultime due amichevoli saranno ancora contro i britannici, ma si giocheranno in Italia, all'Acinque Ice Arena, domenica 10 maggio alle 16.30 e martedì 12 maggio alle 19.45. Giovedì 16 aprile alle 19.00 alla Vorarlberghalle di Feldkirch: Austria-Italia Sabato 25 aprile alle 20.00 all'IceParc di Angers: Francia-Italia Domenica 26 aprile alle ore 16.30 all'IceParc di Angers: Francia-Italia Giovedì 30 aprile alle 19.

Hockey ghiaccio, terza sconfitta in altrettante gare per l’Italia ai Mondiali U20L’Italia under 20 di hockey su ghiaccio affronta la terza sconfitta consecutiva ai Mondiali Divisione I B, perdendo 1-5 contro il Giappone.

Hockey ghiaccio: l’Italia sbatte sulla Lituania ai Mondiali U20 di MilanoAllo stesso modo di precedenti incontri, l’Italia Under 20 di hockey su ghiaccio subisce una sconfitta per 2-4 nella sfida contro la Lituania ai Mondiali Division I Gruppo B di Milano.

Dal curling all'hockey: una giornata decisiva per l'Italia | Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Il trionfo a stelle e strisce sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026 arriva fino al Congresso degli Stati Uniti. Durante il tradizionale discorso sullo Stato dell'Unione, il presidente Donald Trump ha reso omaggio alla squadra maschile di hockey degli Stati

Usa oro nell'hockey su ghiaccio dopo 46 anni: Canada battuto 2-1 all'overtime