Sventano la truffa della ballerina | agenti recuperano i soldi del bonifico
Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per fermare una truffa che coinvolgeva una comunicazione su WhatsApp. In seguito all’intervento rapido, sono stati recuperati alcuni dei soldi sottratti attraverso un bonifico. La vicenda riguarda una truffa denominata
Truffa su WhatsApp: recuperata parte della somma sottratta grazie al tempestivo intervento della polizia locale. Lo scorso 13 aprile un cittadino sandonatese è rimasto vittima di una truffa informatica nota come “truffa della ballerina”, diffusa tramite WhatsApp. L’uomo ha ricevuto un messaggio.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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