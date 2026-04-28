Lazio-Udinese 3-3 | delirio all’Olimpico con 5 reti nel finale

Martedì 28 aprile all'Olimpico si è conclusa con un pareggio 3-3 tra Lazio e Udinese. La partita è stata caratterizzata da un finale ricco di emozioni, con cinque gol segnati negli ultimi minuti. Entrambe le squadre hanno realizzato tre reti ciascuna, regalando ai tifosi un finale di partita ricco di colpi di scena.

? Cosa sapere Lazio e Udinese pareggiano 3-3 all'Olimpico martedì 28 aprile con tre reti nel finale.. Il punto permette alla Lazio di raggiungere i 48 punti e agganciare il Bologna.. Allo Stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Sarri strappa un incredibile pareggio per 3-3 contro l’Udinese in un posticipo della 34esima giornata di Serie A caratterizzato da una frenesia totale nel secondo tempo. Il match, disputato questo martedì 28 aprile 2026, ha un’evoluzione tattica radicale rispetto alla prima frazione di gioco. Se nei primi 45 minuti il confronto è apparso equilibrato e con pochi spazi netti, la ripresa ha trasformato la sfida in un duello senza sosta, con ben cinque reti segnate dopo l’intervallo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio-Udinese 3-3: delirio all’Olimpico con 5 reti nel finale Notizie correlate Lazio-Udinese 3-3, finale folle all'OlimpicoAGI - Pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. Leggi anche: Lazio-Udinese 3-3: Maldini e Atta nel recupero firmano il pareggio pirotecnico all'Olimpico Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Lazio-Udinese 3-3; Serie A, Lazio-Udinese 3-3, Maldini la riagguanta nel finale; Gol, spettacolo e divertimento all'Olimpico: Lazio-Udinese finisce 3-3; Serie A, Lazio-Udinese 3-3: finale folle all'Olimpico, Maldini riacciuffa i friulani al 95esimo. Lazio-Udinese 3-3, Maldini evita la beffa all’Olimpico dopo la doppietta di AttaAll’Olimpico Lazio-Udinese finisce 3-3: Maldini firma il pari nel finale dopo il ribaltone di Atta. Sei gol e gara piena di colpi di scena ... romait.it Pari spettacolo all'Olimpico, Lazio-Udinese finisce 3-3Alle reti di Pellegrini, Pedro e Maldini per i biancocelesti, rispondono Ezibuhe e Atta con una doppietta per i friulani ... rainews.it Lazio-Udinese, pirotecnico 3-3: 4 gol negli ultimi 10' più recupero, Maldini salva Sarri in extremis - facebook.com facebook Lazio-Udinese 3-3, le pagelle #SkySport #SkySerieA x.com