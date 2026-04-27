Lazio-Udinese 3-3 | Maldini e Atta nel recupero firmano il pareggio pirotecnico all' Olimpico

All'Olimpico, Lazio e Udinese si sono affrontate in un match ricco di emozioni, terminato con un punteggio di 3-3. La gara ha visto i padroni di casa trovare il vantaggio e successivamente subire il pareggio, mentre l'Udinese ha risposto con due reti nel secondo tempo. Nei minuti di recupero, Maldini e Atta hanno segnato le reti che hanno completato il risultato finale. La Lazio, reduce dalla vittoria di Bergamo, ha concluso il match con un punto.

La Lazio pareggia per tre a tre all'Olimpico contro l'Udinese. Un match da due volti per i ragazzi di Sarri reduci dalla vittoria di Bergamo che è valsa l'approdo alla finale di Coppa Italia. Nel primo tempo infatti è l'Udinese a fare la partita e a dominare con Zaniolo dilagante, poi nella.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Lazio-Sassuolo 2-1: Maldini si sblocca, Marusic nel recupero regala la vittoria a SarriLa Lazio vince per due a uno contro il Sassuolo nella 28esima giornata di Serie A. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Lazio Udinese finisce con un pirotecnico 3-3di Redazione JuventusNews24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve La nuova... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Lazio-Udinese, oggi Serie A. Orario, probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming; Pronostico Lazio-Udinese | Serie A 2025/26; Lazio-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche. Lazio-Udinese 3-3, le pagelle: immortale Pedro (7), spento Dia (4). Miracolo Maldini (7)La sfida Lazio-Udinese, posticipo della 34a giornata di Serie A, si conclude con un pazzesco 3-3. Vantaggio degli ospiti con Ehizibue. Ad inizio ripresa gol capolavoro di Pellegrini per ... leggo.it Serie A, Lazio-Udinese 3-3Per la quart'ultima giornata di campionato, Lazio-Udinese 3-3: Per il 'monday night' in trasferta contro la Lazio, Kosta Runjaic dovrà fare a meno di capitan Karlstrom, fermato dal giudice sportivo. S ... ansa.it FINALE INCREDIBILE: LAZIO-UDINESE FINISCE 3-3 A passare in vantaggio sono i bianconeri con Ehizibue, ma i padroni di casa non ci stanno e la ribaltano grazie ai golazi di Pellegrini e Pedro. I friulani però ribaltano tutto e nel recupero tornano avanti co x.com Lazio-Udinese, folle finale: due gol dopo il 90', le pagelle - facebook.com facebook