Nella partita di recupero della 34esima giornata di Serie A, Lazio e Udinese hanno concluso il match con un pareggio 3-3 all'Olimpico. Dopo un primo tempo senza reti, il secondo si è acceso con cinque gol e continui cambi di punteggio. Nel finale, entrambe le squadre hanno cercato di conquistare la vittoria, portando a un risultato finale ricco di emozioni e colpi di scena.

AGI - Pareggio pirotecnico tra Lazio e Udinese nel posticipo della 34esima giornata di Serie A. All' Olimpico finisce 3-3 con cinque gol nel secondo tempo e tante emozioni nel finale. Ehizibue apre le danze al 18' e Luca Pellegrini pareggia i conti al 50'. Dall' 80' succede di tutto: prima un destro a giro magnifico di Pedro regala il vantaggio ai biancocelesti, poi la doppietta in sette minuti di Atta ( 86' e 93' ) sembra consegnare i tre punti agli ospiti, ma al 96' Daniel Maldini firma il 3-3 finale. Classifica e prossimo turno. La squadra di Sarri sale quota 48 punti e aggancia il Bologna all' ottavo posto, mentre i friulani restano 11esimi con 44 punti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lazio-Udinese 3-3, finale folle all'Olimpico

Lazio-Udinese 3-3: 15 minuti di follia pura. Meglio questo o uno 0-0 scialbo #LazioUdinese #SerieA

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